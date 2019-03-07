Спостерігачі за ''виборами'' в анексованому Криму потрапили під санкції

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука зазначив, що громадяни Німеччини, Франції, Швеції, Ізраїлю, США, Кіпру, Іспанії, Італії, Фінляндії, Сербії, Норвегії та Великобританії потрапили під санкції, за участь у якості спостерігачів на "виборах" в анексованому Росією Криму.

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