Спостерігачі визнали вибори в Україні чесними: Obozrevatel News о 15:00 від 02.04.2019

Спостерігачі визнали вибори в Україні чесними

Центральна виборча комісія опрацювала вже майже 99,5% відсотків протоколів. Лідери президентських перегонів - незмінні. У другий тур, що відбудеться 21 квітня, виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Міжнародні спостерігачі вже заявили, що президентські вибори в Україні були чесними, вільними і конкурентними і те як вони були проведені показую що Україна рухається у правильному напрямку.

Нова хвиля протестів у Венесуелі

Позбавити недоторканості Хуана Гуайдо. Із таким закликом Верховний суд Венесуели звернувся до зміщеного президента країни Ніколаса Мадуро. Кілька днів тому лідера опозиції відсторонили від посади спікера парламенту.

Історичний візит до Скоп‘є

До Північної Македонії прилетів прем‘єр-міністр Греції Алексіс Ципрас. Він став першим іноземним лідером, який завітав до Скоп‘є після перейменування країни у лютому цього року. У складі грецької делегації окрім членів уряду – 70 представників великого бізнесу. Офіційні Афіни стверджують – візит Ципраса до сусідньої країни є наочним доказом провідної ролі Греції у Південно-Східній Європі.

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