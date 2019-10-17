Способ стати донором або відмовитись від цього: досвід інших країн

Співзасновниця ГО "IDONOR" Оксана Александрова у прямому етері ObozTV прокоментувала ситуацію зі згодою на донорство або відмовою від нього в Україні.

Вона заявила, що Україна може скористатись будь-якою із робочих схем, за якими цей процес відбувається в інших країнах.

"У нас це може бути візит до сімейного лікаря, може бути заповнення форми донорства, в будь-який момент людина може прийти і відмовитись від донорства, це може бути під час отримання паспорту та внесення відповідної інформації в електронний реєстр. У багатьох країнах громадяни висловлюють свою позицію із приводу бажання чи небажання бути донором під час отримання водійського посвідчення. Є країни, де кожного року, коли вони підписують медичне страхування, вони паралельно отримують форму, де є відмітка, і вони мають підтвердити свою готовність бути донором. Способів багато, і Україна може обрати будь-який з них", - зазначила експертка.

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