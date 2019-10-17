Спортивні новини: Студія OBOZREVATEL

Спортивні новини: Студія OBOZREVATEL67 Читати матеріал російською
Ведучі прямого етеру ObozTV зробили огляд останніх спортивних новин на ранок четверга 17 жовтня.
Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла у півфінал пляжних ігор
Малиновський потрапив у символічну збірну UEFA
Зінченко освідчився своїй дівчині
"Ель-класіко" під загрозою зриву
Ястремська вилетіла з кубку Кремля
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