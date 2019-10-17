Спортивні новини: Студія OBOZREVATEL

Ведучі прямого етеру ObozTV зробили огляд останніх спортивних новин на ранок четверга 17 жовтня.

Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла у півфінал пляжних ігор

Малиновський потрапив у символічну збірну UEFA

Зінченко освідчився своїй дівчині

"Ель-класіко" під загрозою зриву

Ястремська вилетіла з кубку Кремля

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері ObozTV

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал