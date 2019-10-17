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17 жовтня • оновлено в 13:02
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Спортивні новини: Студія OBOZREVATEL

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Ведучі прямого етеру ObozTV зробили огляд останніх спортивних новин на ранок четверга 17 жовтня.

Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла у півфінал пляжних ігор

Малиновський потрапив у символічну збірну UEFA

Зінченко освідчився своїй дівчині

"Ель-класіко" під загрозою зриву

Ястремська вилетіла з кубку Кремля

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