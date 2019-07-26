Сподівалися, що СБУ не помітить: експерт пояснив арешт російського танкера

Воєнний експерт Владислав Селезньов дав оцінку ситуації, яка склалася із російським танкером.

Він зазначив, що Російська Федерація продовжує експансію в акваторії Азовського та Чорного морів. Селезньов додав, що арешт російського танкеру є наслідком недбалості російського керівництва, яке сподівалось, що СБУ не помітить російське судно, яке прибуло на ремонт до порту Ізмаїл, попередньо змінивши свою назву. Експерт пояснив, що причиною прибуття танкеру на ремонт до України стала ціна, адже ремонтні послуги в українських портах значно дешевші, ніж аналогічні роботи в портах РФ.

Селезньов наголосив, що РФ поводить себе в Азовському та Чорному морях так, як їй дозволяє Україна, адже будь-яка агресія може досягати лише того рівня, який дозволяє інший учасник цього процесу.

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