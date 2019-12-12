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12 грудня • оновлено в 11:13
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Спочатку контроль над кордоном, а потім вибори: представник України в ТКГ

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Представник України у робочій підгрупі ТКГ в Мінську Олексій Резніков у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував позицію України щодо проведення виборів на Донбасі.

"Україна цю позицію вже оголосила в Парижі, це були ініціативи президента Зеленського. Йдеться про те, що політичне врегулювання на Донбасі шляхом проведення виборів неможливо до створення якихось передумов, а саме з безпеки. Взяття контролю українським урядом над кордоном між Україною і Росією – важлива складова питання безпеки. На жаль, в Мінських угодах в п.9 комплексу заходів написано інше – про те, що взяття контролю над кордоном має відбуватися на наступний день після проведення виборів. Це неробоча модель і вона підлягає перегляду, обговорення і, звичайно, за умови, що сторона РФ погодиться – можуть бути внесені такі зміни в Мінські угоди. Тому ми будемо готувати такі зміни", - заявив Резніков.

"Якщо відбулося роззброєння, демілітаризація, демобілізація комбатантів, взяття контролю над кордоном, і після цього проводяться вибори – тоді повторення конфлікту не відбувається. Це вже говорить статистика", - додав він.

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Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Студія OBOZREVATEL
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Олексій Резніков
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