Співробітництво України з МВФ: Obozrevatel News

Співробітництво України з МВФ: фонд готовий до поновлення співробітництва

Міжнародний валютний фонд готовий поновити тісне співробітництво з Україною після виборів до Верховної Ради та призначення нового уряду. Наразі місія Фонду продовжує переговори з українською владою. Представник МВФ Джеррі Райс каже, що Фонд цікавиться останнім розвитком ситуації та економічною політикою Києва. На наступний тиждень заплановані переговори місії МВФ із президентом Володимиром Зеленським.

Зміна місця голосування

І вже відсьогодні українці, які хочуть взяти участь у дострокових парламентських виборах, можуть змінювати місце голосування, кажуть у Держреєстрі. Для цього до районної адміністрації необхідно подати заяву, де буде вказана дільниця, за якою ви бажаєте проголосувати. Адреси відділень можна знайти на сайті Державного реєстру виборців.

Нагадаємо, в Україні стартувала кампанія з дострокових виборів у Верховну Раду. Напередодні набув чинності відповідний указ президента. Вибори назначені на 21 липня.

Випробування нових ракет для ЗСУ

На полігоні Збройних сил України в Одеській області випробовують дві моделі українських ракет класу "Вільха". Одна модель має підвищену дальність польоту, а друга – обладнана касетною бойовою частиною. Випробування триватимуть до кінця тижня. Також повинні відбутися пуски крилатих ракет комплексу "Нептун". Міністр оборони Степан Полторак каже, Україна продовжує модернізацію ракетної програми.

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