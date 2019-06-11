Співробітники поліції потрапили у скандал під Адміністрацією президента

Співробітниці Національної поліції опинилися в центрі скандалу через свої дії під час проведення активістами під Адміністрацією президента акції "Ні капітуляції".

Поліцейські вирішили завадити тому, щоб на будівлю АП наклеїли фото загиблих на Донбасі українських воїнів. Про це повідомив волонтер Тім Златкін.

"На будівлю АП клеїли фото загиблих бійців, які віддали свої життя через риторику не стріляти у відповідь. Дві ці дівчинки поліцейські вирішили перешкоджати волевиявленню громадян, виривати з рук активістів плакати і рвати їх, попутно влаштовуючи затримання активістів. Присутні відтіснили цих багінь-правопохоронців і припинили незаконне затримання", — повідомив він.

На відео дівчина поліцейська стверджує, що розклеювання фото є адміністративним порушенням.

"Я поясню, ми не зривали. Їх клеїли — я забирала з рук і розірвався цей плакат", — повідомила співробітниця поліції.

Водночас уточнити, на підставі якого закону діяли поліцейські, вони не змогли.

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