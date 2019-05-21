Співпраця України з МВФ: Obozrevatel News

Співпраця України з МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду прибула в Україну. Представники МВФ протягом двох тижнів мають дати оцінку реформам, які уряд раніше зобов‘язався провести. За підсумками роботи місії мають ухвалити рішення про новий транш у розмірі 1,3 мільярда доларів. Разом із місією Фонду в Україні працюватимуть і представники ЄС. Якщо інспекція пройде добре - Європа також може виділити Україні макроекономічну допомогу у 500 мільйонів євро. Єдина умова - для отримання цих грошей Україна має продовжити співпрацю МВФ.

Зеленський підписав свій перший указ

Президент Володимир Зеленський підписав свій перший указ - про прийняття повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Його вже опублікували на сайті президента. В указі зазначено, що Зеленський прийняв на себе ці повноваження відповідно до Конституції України. Нагадаю, до виконання своїх обов`язків новий президент офіційно приступив напередодні.

А біля будівлі Адміністрації президента на Банковій прибрали охорону та відкрили ворота. Тепер люди можуть заходити туди без перешкод. Прохідна, через яку раніше здійснювали пропускний режим - взагалі наразі закрита. Нагадаємо, раніше до будівлі можна було пройти в окремі дні лише за паспортами чи спеціальними перепустками.

Декларація Порошенка

Петро Порошенко задекларував свої доходи після звільнення з посади президента України. Із посту він йде із сімома земельними ділянками вартістю у понад 46 мільйонів гривень. Та нерухомістю на суму більше 31 мільйона гривень. Політик володіє акціями кількох компаній, одного інвестиційного фонду та двох банків. У Порошенка є дві автівки: Мерседенс Бенц та Ягуар. Також вказано, що він є кінцевим бенефіціаром понад сотні підприємств. У президентському кріслі за цей рік Петро Порошенко заробив понад 128 тисяч гривень. Доходи від бізнесу - 114 мільйонів в українській валюті. Напередодні видання Bloomberg опублкувало дані, де значиться, що за останні 5 років Порошенко, втратив статус мільярдера, капітал бизнесмена-політика знизився на 40%, до 705 млн доларів.

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