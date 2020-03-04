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4 березня • оновлено в 17:05
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Співак Сергій Мироненко в гостях у "Бурчук LIVE"

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Співак Сергій Мироненко завітав до прямого етеру ObozTV.

Він розповів про всеукраїнський туре "Мені все в ній подобається" та виконав декілька власних пісень.

"Я три місяці ходив на програму до Ігора Кондратюка і три місяці мене "динамили", тобто проходили повз мене. А потім я вирішив, що якщо цього разу пройдуть повз, то більше не прийду, і мене обрали. Я тоді заспівав пісню Володимира Кузьмина, здається", - зазнівся співак.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

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Автор
Максим Прудеус
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