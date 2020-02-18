Співак KISHE став гостем прямого етеру ObozTV ч.1

Співак KISHE став гостем прямого етеру ObozTV.

Він відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він розповів про свій сольний концерт, про нову програму, яку він показуватиме 25 лютого в столичному Caribbean Club.

"З'явилося багато нових пісень різними мовами, життя затягло мене в режисуру, одну з нових робіт ми покажемо у вашому етері. Це пісня більше розважального формату, адресована дівчатам і жінкам напередодні весни", - заявив співак.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!