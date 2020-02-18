Головна Новини
18 лютого • оновлено в 18:22
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Співак KISHE став гостем прямого етеру ObozTV ч.1

49
Читати матеріал російською

Співак KISHE став гостем прямого етеру ObozTV.

Він відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він розповів про свій сольний концерт, про нову програму, яку він показуватиме 25 лютого в столичному Caribbean Club.

"З'явилося багато нових пісень різними мовами, життя затягло мене в режисуру, одну з нових робіт ми покажемо у вашому етері. Це пісня більше розважального формату, адресована дівчатам і жінкам напередодні весни", - заявив співак.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Андрій Kishe
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини