Головна Новини
18 лютого • оновлено в 19:42
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Співак KISHE став гостем прямого етеру ObozTV ч.2

129
Читати матеріал російською

Співак KISHE став гостем прямого етеру ObozTV.

Він відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він розповів про свій сольний концерт, про нову програму, яку він показуватиме 25 лютого в столичному Caribbean Club.

"Ми з дружиною прийняли рішення залишитися в Україні. На нього дуже вплинула наша старша дочка, яка розплакалася, дізнавшись, що ми роздумуємо над переїздом. Тому ми ще повоюємо", - заявив співак.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
Особа
Андрій Kishe
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини