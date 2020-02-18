Співак KISHE став гостем прямого етеру ObozTV ч.2

Співак KISHE став гостем прямого етеру ObozTV.

Він відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він розповів про свій сольний концерт, про нову програму, яку він показуватиме 25 лютого в столичному Caribbean Club.

"Ми з дружиною прийняли рішення залишитися в Україні. На нього дуже вплинула наша старша дочка, яка розплакалася, дізнавшись, що ми роздумуємо над переїздом. Тому ми ще повоюємо", - заявив співак.

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