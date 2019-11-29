Співак Kishe став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Співак Kishe став гостем прямого етеру ObozTV.

Він виконав декілька своїх пісень наживо та відповідав на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Співак розповів, що не очікував, що його буде номіновано на премію M1 MUSIC AWARDS.

"Навіть, якщо я роблю більш повільну пісню, я все одно розраховую на танцювальні ритми. І та пісня, яка зараз крутиться і по М1, - це оригінальна версія. А номінація, на яку мене номіновано на завтрашній церемонії, вона від радіо KISS FM - це ремікс на пісню "Цю ніч", - зазнався співак.

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