Співак KHAYAT став гостем прямого етеру ObozTV

Він завітав до інфо-панк шоу "Бурчук LIVE", де відповідав на запитання ведучих Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

"Я поза політикою", - заявив співак.

Він розповів, що має серйозний вплив на свою музику української та арабської культури.

"Мій відчим, він сам з Британії, але має арабське коріння, тому його виховання, безумовно, дуже вплинуло на мене", - зізнався Андрій.

Він розказав, що намагався створити власний звук і зробив арабський дух своєю унікальною фішкою.

"Я дитина, яка виросла під впливом двох культур, і мені не хотілося робити щось, чого я не відчуваю. Представники ЗМІ кажуть, що це дуже круто, але пояснюють, що моя музика надто інтелектуальна і неформатна. Для мене це в певному сенсі є компліментом", - зазначив співак.

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