Співак KHAYAT став гостем прямого етеру ObozTV
Співак KHAYAT став гостем прямого етеру ObozTV
Він завітав до інфо-панк шоу "Бурчук LIVE", де відповідав на запитання ведучих Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.
"Я поза політикою", - заявив співак.
Він розповів, що має серйозний вплив на свою музику української та арабської культури.
"Мій відчим, він сам з Британії, але має арабське коріння, тому його виховання, безумовно, дуже вплинуло на мене", - зізнався Андрій.
Він розказав, що намагався створити власний звук і зробив арабський дух своєю унікальною фішкою.
"Я дитина, яка виросла під впливом двох культур, і мені не хотілося робити щось, чого я не відчуваю. Представники ЗМІ кажуть, що це дуже круто, але пояснюють, що моя музика надто інтелектуальна і неформатна. Для мене це в певному сенсі є компліментом", - зазначив співак.
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".