Співак Ігор Грохоцький став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Він виконав наживо декілька своїх пісень та розповів глядачам ObozTV про свої творчі плани.

Найпопулярніша пісня Ігоря Грохоцького набрала вже понад 4 млн перегляді на Youtube, і вона вже більше року знаходиться в ротації більшості українських радіостанцій.

"Це моя перша серйозна пісня. Але не я є її автором. У мене є мої авторські пісні, які я також сьогодні виконаю, але розпочну я саме з неї", - зізнався артист.

Він розповів, що із самого дитинства він мав вибір або співати, або футбол, і він обрав футбол, любив бігати з друзями у своєму дворі.

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