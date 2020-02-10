Співак, хореограф Сергій Костецький став гостем прямого етеру ObozTV

Співак, хореограф, призер міжнародних чемпіонатів Сергій Костецький став гостем прямого етеру ObozTV.

Він виконав декілька своїх пісень в етері інфо-панк шоу "Бурчук Live" та відповів на запитання ведучих програми Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Співак розповів про творчі плани та нові пісні, які він презентував на шоу. Він зізнався. що володіє більше ніж 150 різноманітними стилями танців.

"В залежності від ритму, від того, яка доля акцентується, обирається і стиль танцю. А взагалі-то, для чоловіка це вже досягнення, просто стояти на дискотеці і рухати ногою в ритм", - пожартував танцівник.

"Я вирішив навчитись співати, коли зрозумів, що я навчився висловлювати себе через тіло у танці, і тепер я хочу почати висловлюватись духовно через спів. Я спробував співати, і чим більше я це робив, тим більше мені подобалось виходити на сцену в якості вокаліста", - зізнався Костецький.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал