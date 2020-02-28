Співачка Юлія Войс стала гостею прямого етеру ObozTV

Співачка Юлія Войс у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучих програми "Бурчук LIVE".

Вона розповіла про своє сценічне життя та розкрила кілька секретів із життя українських артистів.

"Сьогодні я прийшла до вас із прем'єрою і ще я планую один дует із західним американським артистом", - зізналася Юлія Войс.

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