Співачка SHY розповіла про свій проект допомоги дітям-сиротам

Кліпмейкер Юрій Двіжон та співачка SHY завітали до прямого етеру ObozTV. Вонистали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live".

"У нас спочатку відбулась презентація пісні, яка називається "Повернись". Це така лірична балада про те, як людині не вистачає людини. Потім я зв'язалася із моїм улюбленим кліп-мейкером, і Юра запропонував не знімати щось стандартне про кохання", - зазначила співачка.

"У словах цієї пісні я побачив зовсім інший контекст, тобто "Повернись", тобто поверни свій погляд на цю проблему", - розповів кліп-мейкер.

"Ми зняли відео та запустили проект, який закликає не відвертатись від проблеми сирітства в Україні", - заявила співачка SHY.

Вона також виконала свою пісню наживо у прямому етері інфо-панк шоу "Бурчук Live".

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