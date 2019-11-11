Співачка SHY розповіла про свій проект допомоги дітям-сиротам
Кліпмейкер Юрій Двіжон та співачка SHY завітали до прямого етеру ObozTV. Вонистали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live".
"У нас спочатку відбулась презентація пісні, яка називається "Повернись". Це така лірична балада про те, як людині не вистачає людини. Потім я зв'язалася із моїм улюбленим кліп-мейкером, і Юра запропонував не знімати щось стандартне про кохання", - зазначила співачка.
"У словах цієї пісні я побачив зовсім інший контекст, тобто "Повернись", тобто поверни свій погляд на цю проблему", - розповів кліп-мейкер.
"Ми зняли відео та запустили проект, який закликає не відвертатись від проблеми сирітства в Україні", - заявила співачка SHY.
Вона також виконала свою пісню наживо у прямому етері інфо-панк шоу "Бурчук Live".
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".