Співачка SCARLETT стала гостею прямого етеру ObozTV
Співачка SCARLETT стала гостею прямого етеру ObozTV
Вона виконала декілька своїх пісень та розповіла про творчі плани.
"Ми зустрілись із колегами і я кажу, що мені важливо подати заявку на Євробачення, а вони кажуть, що теж планують подавати", - розповіла співачка.
"Це дуже велика подія, де молоді виконавці можуть заявити про себе", - додала вона.
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