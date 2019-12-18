Співачка SCARLETT стала гостею прямого етеру ObozTV

Вона виконала декілька своїх пісень та розповіла про творчі плани.

"Ми зустрілись із колегами і я кажу, що мені важливо подати заявку на Євробачення, а вони кажуть, що теж планують подавати", - розповіла співачка.

"Це дуже велика подія, де молоді виконавці можуть заявити про себе", - додала вона.

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