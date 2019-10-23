Співачка МЯТА в гостях у Бурчук LIVE

Співачка "Мята" завітала до прямого етеру ObozTV і прокоментувала початок відбору на Євробачення-2020.

Вона виконала три свої авторські пісні, одну з них вона планує виконувати під час відбору на міжнародний конкурс. Пісню, з якою співачка планує брати участь у Євробаченні, написав уродженець Молдови, відомий у Європі діджей Vanotek.

"Я вчу англійську мову і прошу, щоб він говорив зі мною англійською, щоб я її вчила", - заявила співачка.

Щодо концертів в РФ, то вона зізналася, що має громадянську позицію, якої вона дотримується.

"Після 2014 року мені були пропозиції, щоб я брала участь у дитячих фестивалях, які проводилися в Криму, у якості жюрі. Я сказала, що то є неможливо", - зазначила Мята.

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