Співачка MARLEN в гостях у ObozTV

Співачка MARLEN стала гостею інфо-панк шоу "Бурчук Live" у прямому етері ObozTV.

Вона відповідала на запитання ведучих Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

"Я переживаю через ці новини про коронавірус, якщо чесно, але не можу сказати, що моє життя сильно змінилось через ці новини. Я люблю мити руки, у публічних місцях ношу маски. В Азії, до речі, абсолютно нормальним є ношення маски, якщо людина захворіє, а у нас, на жаль, поки що це не прийнято", - заявила співачка.

Вона розповіла про свою нову пісню та виконала декілька пісень у прямому етері.

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