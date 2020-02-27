Співачка Marietta стала гостею прямого етеру ObozTV

Співачка Marietta у прямому етері на ObozTV відповідала на питання ведучих програми "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської

Вона прокоментувала відбір на конкурс Євробачення-2020 від України, розповіла про творчі плани та виконала одну зі своїх нових пісень у прямому етері телеканалу.

"Мої батьки дуже хотіли, щоб я була невідділеною від дитячих хоббі, я ходила на велику кількість гуртків, я багато чому навчилася, потім вступила в Шевченка на журналістику. Тепер іноді шпалери свої дипломом шпаклюю", - пожартувала співачка.

Співачка зізналася, що гурт Go-A може "зайти" на Євробаченні, як фріки, оскільки цей конкурс є дуже непередбачуваним.

"Але, як на мене, Євробачення є дуже політично заангажованим конкурсом", - заявила співачка.

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