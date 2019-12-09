Співачка KREESE TERNA стала гостею інфо-панк шоу "БУРЧУК LIVE"
Співачка KREESE TERNA стала гостею інфо-панк шоу "БУРЧУК LIVE"
Вона виконала декілька авторських пісень наживо, розповіла про свій новий проект до Різдва #різдвуємо 24/7 та висловилася із приводу очікувань від зустрічі президентів у нормандському форматі в Парижі.
"Від цих перемовин я чекаю якихось нових маршрутів і дороговказів", - заявила співачка.
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