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9 грудня • оновлено в 17:55
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Співачка KREESE TERNA стала гостею інфо-панк шоу "БУРЧУК LIVE"

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Співачка KREESE TERNA стала гостею інфо-панк шоу "БУРЧУК LIVE"

Вона виконала декілька авторських пісень наживо, розповіла про свій новий проект до Різдва #різдвуємо 24/7 та висловилася із приводу очікувань від зустрічі президентів у нормандському форматі в Парижі.

"Від цих перемовин я чекаю якихось нових маршрутів і дороговказів", - заявила співачка.

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