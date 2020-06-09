Співачка Катя Вандина презентувала дебютний кліп на пісню "Обещай"

Відео 10:18, 9.06.2020 Оновлено: 10:44, 9.06.2020
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