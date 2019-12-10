Співачка Христина Соловій завітала до інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Вона розповіла, що має фішку, яку прописує в райдері.

"Я прошу, щоб мені на стіл в гримерці клали найулюбленішу книжку організатора", - зізналася співачка.

Вона виконала декілька своїх пісень наживо та розказала про творчі плани на майбутнє.

"Святослав Вокарчук дуже мало на мене вплинув. Він мій продюсер. Якби я була тим артистом, на якого можна вплинути, наврядчи я була би йому цікавою", - заявила співачка.

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