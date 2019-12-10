Співачка Христина Соловій завітала до інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Співачка Христина Соловій завітала до інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Вона розповіла, що має фішку, яку прописує в райдері.
"Я прошу, щоб мені на стіл в гримерці клали найулюбленішу книжку організатора", - зізналася співачка.
Вона виконала декілька своїх пісень наживо та розказала про творчі плани на майбутнє.
"Святослав Вокарчук дуже мало на мене вплинув. Він мій продюсер. Якби я була тим артистом, на якого можна вплинути, наврядчи я була би йому цікавою", - заявила співачка.
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы