Співачка Ейра стала гостею прямого етеру ObozTV

Співачка, авторка пісень та композиторка Ейра стала гостею прямого етеру ObozTV.

"Окрім Х-фактору цього року сталося дуже багато всього. За рік я випустила дві пісні. Останній реліз - Мандри, це ледь не єдина українська пісня про подорожі. Мені було дуже приємно випустити пісню, яка є позитивною, яка надихає людей подорожувати. Я планувала прийти до вас і презентувати новий сингл. Але були певні знаки, які вимагають допрацювати цю пісню, і певно, я вже презентую її у вас наступного року", - заявила співачка.

Вона виконала свою пісню "Мандри" та розповіла про творчі плани на майбутній рік.

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