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15 січня • оновлено в 18:31
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Співачка "Е.К.А." стала гостею прямого етеру ObozTV

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Співачка "Е.К.А." стала гостею прямого етеру ObozTV

Вона виконала декілька своїх пісень, розповіла про свій творчий шлях та плани на майбутнє.

"Найближчим часом я хочу зібрати свій бенд та записати акустичний альбом власних пісень", - зізналася Е.К.А.

Співачка пожалілася, що у рідному Сєвєродонецьку її більше не запрошують на зустріч випускників.

"Кажуть, та чого тебе запрошувати, ти тепер зірка у Києві, а я себе зіркою не вважаю", - зазначила Е.К.А.

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