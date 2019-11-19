Співачка BARABANOVA стала гостею інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

У прямому етері ObozTV вона розповіла про прем'єру свого нового відео та виконала дві свої композиції.

"Кліп зняв відомий співак Андрій Кіше, ми з ним вирішили трошки покреативити, поексперементувати. А саму всю ідею кліпу придумала Аіша Мілевська, вона мій продюсер, директор, стиліст і мій друг по життю. Вона мене знає, відчуває, формує мій образ", - зізналась BARABANOVA.

Співачка розповіла. що не хоче цікавитись політикою.

"Я за те щоб в Україні був мир, щоб всі жили в мирі, в політику я однозначно не збираюсь", - зазначила співачка.

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