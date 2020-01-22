Співачка ALINA PALII в гостях у шоу "Бурчук LIVE"

Співачка ALINA PALII завітала до прямого етеру інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Вона розповіла про свій творчий шлях та плани на майбутнє.

"Я колись зустрічалася з Орестом Галицьким. Це хлопець, який працює разом із Дзідзьо", - зізналася ALINA PALII.

Співачка також виконала декілька власних пісень.

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