Головна Новини
22 січня • оновлено в 18:04
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Співачка ALINA PALII в гостях у шоу "Бурчук LIVE"

79
Читати матеріал російською

Співачка ALINA PALII завітала до прямого етеру інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Вона розповіла про свій творчий шлях та плани на майбутнє.

"Я колись зустрічалася з Орестом Галицьким. Це хлопець, який працює разом із Дзідзьо", - зізналася ALINA PALII.

Співачка також виконала декілька власних пісень.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини