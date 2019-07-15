Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Список '' миротворця '' поповнили українські телеведучі

593 Читати матеріал російською

Ведучі каналу NewsOne Василь Голованов і Олена Кирик потрапилии в базу даних українського волонтерського сайту "Миротворець" через телемост із Росією "Треба поговорити".

"За оцінкою СБУ і РНБО – спільно з російським антиукраїнським пропагандистським каналом "Россия24" є одним з організаторів антиукраїнських пропагандистських програм в інформаційному полі України", – йдеться в описі.

Уточнюється, що генеральний продюсер телеканалу NewsOne Голованов мав стати ведучим запланованого 12 липня телемосту.

"Джерела: липень 2019 – організація телеканалом NewsOne "телемосту" з головним пропагандистським антиукраїнським каналом країни-агресора", – додали в "Миротворці".

В описі до Кирик зазначено, що вона є ведучою "Особистої території", "Великого вечора" і Live-ефірів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини