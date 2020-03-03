Спецтема "Зміни в уряді": Володимир Омелян про причини

Володимир Омелян, Міністр інфрастуктури України ( 2016-2019рр.) у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував, на які зміни в уряді варто очікувати українцям.

"Очевидно, що з боку Зеленського непродуманим рішенням було, як брати Гончарука, так і звільняти його зараз. Очевидно, що це рішення не на часі, дійсно, кредитна угода з МВФ під загрозою. Хоча, з іншого боку, особливого прогресу в перемовинах з МВФ ми не бачимо", - заявив Омелян.

Він також додав, що про заміну Гончарука почали активно говорити після того, як зняли Богдана.

"Прийшов Єрмак, який пообіцяв Зеленському "теплу ванну" з комфортним життям і закордонними поїздками, а сам взяв на себе основну роботу, і попросив для неї всі основні важелі. Ми бачимо, що Москва зараз вирощує двох людей. Це Єрмак і це Разумков", - заявив Омелян.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал