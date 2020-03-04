Спецтема "Зміни у Кабміні": Студія OBOZREVATEL

Провідники "Студії OBOZREVATEL" зробили спецвипуск, присвячений темі змін у Кабінеті міністрів України.

Журналісти зробили огляд висловлювань деяких політиків і реакцій в соцмережах на можливі зміни в українському уряді.

Вони нагадали, що вчора на засіданні фракції "Слуга народу" на посаду нового прем'єра погодили Дениса Шмигаля.

Повідомляється, що президент Зеленський вже прибув на позачергове засідання Верховної Ради.

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