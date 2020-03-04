Головна Новини
4 березня • оновлено в 17:05
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Спецтема "Зміни у Кабміні": Студія OBOZREVATEL

78
Читати матеріал російською

Провідники "Студії OBOZREVATEL" зробили спецвипуск, присвячений темі змін у Кабінеті міністрів України.

Журналісти зробили огляд висловлювань деяких політиків і реакцій в соцмережах на можливі зміни в українському уряді.

Вони нагадали, що вчора на засіданні фракції "Слуга народу" на посаду нового прем'єра погодили Дениса Шмигаля.

Повідомляється, що президент Зеленський вже прибув на позачергове засідання Верховної Ради.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини