День спротиву Криму та заяви Суркова: експерт пояснив їхнє значення

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував заяви чиновників та президента Зеленського на форумі Age of Crimea 2020.

"Що стосується молоді, то, з моєї точки зору, тут робиться значно більше ніж для літніх людей. Зеленський розповів про домовленість з Ердоганом про забезпечення житлом. Так цій домовленості вже п'ять років. Президент відкривав фонд для відновлення Донбасу. Так цьому фонду вже 4 роки. І зараз, коли зайшла мова про молодь, так я хотів би поставити питання президентові, чому досить діє корупційний закон про вільну економічну зону Крим", - зазначив Тука.

Він нагадав, що поруч із президентом стояв Мустафа-ага, і згідно із цим законом він не є громадянином України.

"Згідно із цим законом усі кримчани не є резидентами нашої країни", - додав Тука.

Він також висловився із приводу відзначення Дня спротиву Криму російській окупації та нещодавніх заявах Суркова.

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