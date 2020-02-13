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13 лютого • оновлено в 13:16
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Спецтема: коронавірус атакує

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Провідники прямого етеру ObozTV Денис Похила та Анна Нитченко зробили огляд найважливіших подій навколо теми коронавірусу.

Кількість заражених зростає

Українці заявляють про плани евакуації своїх громадян з китайського міста Ухань

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