Спецтема: коронавірус атакує

Провідники прямого етеру ObozTV Денис Похила та Анна Нитченко зробили огляд найважливіших подій навколо теми коронавірусу.

Кількість заражених зростає

Українці заявляють про плани евакуації своїх громадян з китайського міста Ухань

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