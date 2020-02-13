Спецтема: коронавірус атакує
Провідники прямого етеру ObozTV Денис Похила та Анна Нитченко зробили огляд найважливіших подій навколо теми коронавірусу.
Кількість заражених зростає
Українці заявляють про плани евакуації своїх громадян з китайського міста Ухань
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