Спецоперація на Чорному морі: на берег викинуло 130 кг наркотиків

У Румунії на берег Чорного моря хвилями викинуло 130 пакетів з кокаїном.

Як передає ВВС, виявлені наркотики є частиною партії кокаїну, знайденої на покинутому кораблі більше двох тижнів тому.

"В операції з пошуку і збору викинутих на берег пакетів з кокаїном (кожен з пакетів важить близько кілограма) беруть участь понад 300 поліцейських, прикордонна поліція, 60 спецавтомобілів, 14 кораблів берегової охорони і два вертольоти", – повідомляє повітовий Інспекторат поліції міста Констанца.

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