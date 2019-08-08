Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Спецназ штурмував будинок колишнього президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва: є загиблі

130 Читати матеріал російською

У киргизькому селі Кой-Таш спецназ штурмував будинок колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва з метою його затримання за низку тяжких злочинів.

Біля його резиденції, куди прибув загін спецназу, розв'язалася стрілянина, в результаті чого були поранені приблизно 45 осіб, серед них і журналісти. Один спецназівець загинув.

Що відомо:

  • Спецназ не зміг затримати колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в його резиденції у селі Кой-Таш, поблизу Бішкека.

  • Його прихильники змогли відтіснити силовиків і взяли в заручники шістьох оперативників.

  • Під час штурму загинув 22-річний спецназівець. Причиною смерті міг бути постріл із снайперської гвинтівки.

  • У селі Кой-Таш відключили електрику, інтернет і мобільний зв'язок, які досі не були відновлені.

  • Збройні сили Киргизстану переведено на посилений режим несення служби.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...