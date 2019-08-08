Спецназ штурмував будинок колишнього президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва: є загиблі

У киргизькому селі Кой-Таш спецназ штурмував будинок колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва з метою його затримання за низку тяжких злочинів.

Біля його резиденції, куди прибув загін спецназу, розв'язалася стрілянина, в результаті чого були поранені приблизно 45 осіб, серед них і журналісти. Один спецназівець загинув.

Що відомо:

Спецназ не зміг затримати колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в його резиденції у селі Кой-Таш, поблизу Бішкека.

Його прихильники змогли відтіснити силовиків і взяли в заручники шістьох оперативників.

Під час штурму загинув 22-річний спецназівець. Причиною смерті міг бути постріл із снайперської гвинтівки.

У селі Кой-Таш відключили електрику, інтернет і мобільний зв'язок, які досі не були відновлені.

Збройні сили Киргизстану переведено на посилений режим несення служби.

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