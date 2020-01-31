Спекуляції навколо ринку землі: коментар народного депутата

Народний депутат від партії "Слуга Народу" Дмитро Соломчук у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував можливі спекуляції щодо ринку землі в Україні.

"Я не люблю щось в житті про когось казати. Наші опоненти тільки кажуть, але мало що можуть зробити. Ну, як спекулянтам можна купити мільйони гектарів землі? Є обмеження, які прописані дуже чітко. Якось зманіпулювати, десь домовитись, обійти це буде дуже складно. Я думаю, що скоро правоохоронна система працюватиме краще, тому навряд чи хтось піде на порушення закону. Я більше передбачаю можливі махінації з банками та кредитуванням", - заявив Соломчук

Народний депутат висловився із приводу продажу землі, яка зараз знаходиться в оренді.

"Тут непроста історія. Зрозуміло, що були люди, які потребували швидких коштів і скористались такими моментами. Я думаю, що перші кілька років у тих, хто здав землю в оренду, навряд чи вийде продати таку землю. Я знаю випадки, що люди. які здали землю в оренду писали розписки, що у випадку розірвання договору, вони мають виплатити якусь суму", - заявив Соломчук.

Він також спрогнозував, що через 2-3 роки вартість землі в Україні буде більше 5 тисяч євро, а після 2026 року ектар коштуватиме більше 10 тисяч євро.

"І тоді людям. які здали землю в оренду, буде значно вигідніше продати її", - додав народний депутат.

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