Спекотний кінець літа: прогноз погоди в Україні на 26 серпня від ObozTV

Останній тиждень літа-2019 в Україні розпочнеться зі спекотної та сонячної погоди.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 26 серпня.

На заході чисте безхмарне небо, опадів не очікується. Максимум денної температури +30 градусів, уночі +13.

Півночі прогнозують гарний сонячний день, без краплини опадів. Денний максимум +26 градусів, нічний мінімум +12.

На сході переважно сонячно, день обіцяє бути сухим та спекотним. Удень повітря прогріється до +31 градуса, вночі стовпчик термометра опуститься до +15.

На півдні та в Криму мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень +33 градуси, вночі на термометрах +19.

У центральних областях також погожий день. Температура повітря вдень +29 градусів, вночі +13.

У Києві в понеділок ясно та сухо. Денний максимум +28 градусів, нічний мінімум +16 та ясне зоряне небо.

OBOZREVATEL нагадує, що, за прогнозами синоптиків, погода до кінця серпня в Україні вже істотно не зміниться – максимальна температура повітря очікується +26 ... + 28 градусів, місцями до +30.

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