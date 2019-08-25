Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Спекотний кінець літа: прогноз погоди в Україні на 26 серпня від ObozTV

1.3т Читати матеріал російською

Останній тиждень літа-2019 в Україні розпочнеться зі спекотної та сонячної погоди.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 26 серпня.

На заході чисте безхмарне небо, опадів не очікується. Максимум денної температури +30 градусів, уночі +13.

Півночі прогнозують гарний сонячний день, без краплини опадів. Денний максимум +26 градусів, нічний мінімум +12.

На сході переважно сонячно, день обіцяє бути сухим та спекотним. Удень повітря прогріється до +31 градуса, вночі стовпчик термометра опуститься до +15.

На півдні та в Криму мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень +33 градуси, вночі на термометрах +19.

Спекотний кінець літа: прогноз погоди в Україні на 26 серпня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

У центральних областях також погожий день. Температура повітря вдень +29 градусів, вночі +13.

У Києві в понеділок ясно та сухо. Денний максимум +28 градусів, нічний мінімум +16 та ясне зоряне небо.

OBOZREVATEL нагадує, що, за прогнозами синоптиків, погода до кінця серпня в Україні вже істотно не зміниться – максимальна температура повітря очікується +26 ... + 28 градусів, місцями до +30.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Погода" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...