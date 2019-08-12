Спека вдарить по Україні з новою силою: прогноз погоди на 13 серпня від ObozTV

У вівторок спека з новою силою вдарить по Україні. Дощі відступили, і прохолоди очікувати не варто.

ObozTV представляє прогноз погоди на 13 серпня.

На заході розжарить до +34. День обіцяє бути сухим та спекотним. Вночі температура опуститься до +19 градусів.

Півночі прогнозують чисте і безхмарне небо. Денний максимум +33, вночі на термометрах +14 градусів.

На сході ясно та сухо. Повітря вдень прогріється до +30 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +16.

На півдні та в Криму сонячно, без краплини опадів. Вдень стрілка термометра підніметься до +32 градусів, вночі опуститься до +19.

У центральних областях за прогнозом погожий день. Температура повітря вдень +33, вночі +17 градусів.

Києву синоптики також обіцяють сонячну та суху погоду. Денний максимум +33, вночі +19 градусів.

OBOZREVATEL нагадує, що раніше відомий синоптик Наталія Діденко дала прогноз погоди на весь тиждень із 12 до 18 серпня та розповіла, коли спека піде за межі України.

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