Спека в Україні посилиться: прогноз погоди на 8 серпня від ObozTV

У більшості областей України спека посилиться. Синоптики обіцяють сонячний та сухий день, лише в західному регіоні трохи дощитиме.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 8 серпня.

На заході короткочасні дощі чергуватимуться з проясненнями. Вдень максимальний показник +35 градусів, вночі температура опуститься до +16.

Північній Україні обіцяють гарний сонячний день, без опадів. Денний максимум +31, вночі на термометрах +17 градусів.

На сході також сонячно і сухо. Повітря вдень прогріється до +30 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +17.

На півдні та в Криму безхмарне небо та суха погода. Вдень стрілка термометра підніметься до +31, вночі опуститься до +17 градусів.

У центральних областях також повсюди сонячно, опадів не прогнозують. Денний максимум +31, вночі на термометрах +17 градусів.

У Києві за прогнозом ясно та сухо. Температура повітря вдень +33, вночі +22 градуси.

Як писав OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував різке зниження температури повітря після 10-го числа і розповів про погоду протягом усього серпня.

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