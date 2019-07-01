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Спека повертається: прогноз погоди в Україні на 2 липня від ObozTV

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Синоптики прогнозують у вівторок спеку по всій території України та дощі в окремих регіонах.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 2 липня.

На заході обіцяють похмурий день, місцями дощитиме. +28 покажуть термометри вдень, вночі прохолодніше, +15.

На півночі також хмаритиме, місцями короткочасні опади. Максимальний показник вдень +25, вночі +17.

На сході переважно без опадів, перемінна хмарність. Повітря прогріється до +32. +19 покажуть термометри вночі.

Спека повертається: прогноз погоди в Україні на 2 липня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Південь та Крим розжарить до +35, день буде сухим та сонячним. Вночі стовпчик термометра опуститься до +18.

У центральних областях перемінна хмарність, місцями можливі опади. Вдень максимум +29, вночі термометри покажуть +16.

У Києві небо буде малохмарним, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підніметься до +28, вночі +21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сильна спека може повернутися в Україну наприкінці липня. За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, з 22 липня до кінця місяця очікується від +35 до +37 градусів.

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