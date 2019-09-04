Спека до +30: прогноз погоди на 5 вересня від ObozTV

Після різкого похолодання температура в Україні вирівняється до стабільно комфортної, ще рано діставати теплі осінні речі.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 5 вересня.

На заході мінлива хмарність, місцями пройде легка злива. Повітря вдень прогріється до +28 градусів, вночі на термометрах +12.

У північних областях переважно хмарна суха погода. Денний максимум +24, нічний мінімум +9.

На сході за прогнозом мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Температура вдень +29, вночі +15.

На півдні і в Криму сонце буде чергуватися з хмарами. Вдень стрілка термометра підніметься до +30, вночі опуститься до +17.

У центральних областях ясний день, без краплі опадів. Вдень повітря прогріється до +27, вночі термометри покажуть +12.

У Києві за прогнозом гарний сонячний день. Денний максимум +25, вночі на термометрах +14.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році вересень буде відносно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

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