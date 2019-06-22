Спека і дощі: прогноз погоди в Україні на 22 червня від ObozTV

Спека в Україні триває, бажано обмежити перебування на сонці, пити багато води й уникати перевантажень. ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 22 червня.

На заході посвіжішає, цьому сприятимуть короткочасні дощі. Вдень максимальний показник +28, вночі стрілка термометра опуститься до +17.

На півночі прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря протягом дня складе +28, вночі +17.

На сході сухо і сонячно, повітря прогріється до +32 градусів. Вночі термометри покажуть +18.

Південь і Крим розжарить до +33 градусів, буде ясна і суха погода. Вночі +19.

У центральних областях – гарний сонячний день, без опадів, температура повітря підніметься до +30, вночі на термометрах +17.

У Києві хмарно з проясненнями, проте опадів не прогнозують, стрілка термометра вдень покаже +30, вночі +21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за попередніми прогнозами синоптиків, ослаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся