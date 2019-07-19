Спека і дощі: прогноз погоди в Україні на 20 липня від ObozTV

В Україну повертається справжнє літо. 20 липня в окремих регіонах ще прогнозують зливи. Але згодом по всій території пануватиме спекотна, суха погода.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на суботу, 20 липня.

На заході майже по всіх областях синоптики обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум +27 градусів, нічний мінімум + 12.

Північні регіони накриють хмари, які принесуть із собою ймовірні дощі. Температура повітря вдень +25 градусів, вночі +13.

На сході мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Максимальний показник вдень +29 градусів, вночі +15.

На півдні і в Криму трохи хмаритиме. Опади прогнозують лише в Одесі. Денні показники +31, нічні +18 градусів.

У центральних областях пройде легка злива. Вдень стрілка термометра підніметься до +25, вночі опуститься до +14 градусів.

Столиці України синоптики обіцяють суху, але хмарну погоду. Денні показники +27, нічні +17 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уже з'явився довгостроковий прогноз погоди на серпень-2019.

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