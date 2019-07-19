Спека і дощі: прогноз погоди в Україні на 20 липня від ObozTV

Спека і дощі: прогноз погоди в Україні на 20 липня від ObozTV3.2т Читати матеріал російською
В Україну повертається справжнє літо. 20 липня в окремих регіонах ще прогнозують зливи. Але згодом по всій території пануватиме спекотна, суха погода.
ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на суботу, 20 липня.
На заході майже по всіх областях синоптики обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум +27 градусів, нічний мінімум + 12.
Північні регіони накриють хмари, які принесуть із собою ймовірні дощі. Температура повітря вдень +25 градусів, вночі +13.
На сході мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Максимальний показник вдень +29 градусів, вночі +15.
На півдні і в Криму трохи хмаритиме. Опади прогнозують лише в Одесі. Денні показники +31, нічні +18 градусів.
У центральних областях пройде легка злива. Вдень стрілка термометра підніметься до +25, вночі опуститься до +14 градусів.
Столиці України синоптики обіцяють суху, але хмарну погоду. Денні показники +27, нічні +17 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, уже з'явився довгостроковий прогноз погоди на серпень-2019.
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