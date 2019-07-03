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Спека-2019: аграрій розповів, який урожай чекає на Україну

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Заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААН України Олександр Ярещенко зазначив, що спекотна погода в Європі дасться в знаки українському врожаю.

За словами науковця, будь-які температури, які не є оптимальними, стають стресом для рослин. Проте, більшою загрозою він назвав процес кліматичних змін. При цьому небезпеку таких змін, на його думку, становлять не високі або низькі температури, а їхня непрогнозованість.

Він наголосив, що аграрії намагаються підлаштовуватись до таких кліматичних змін, але, на жаль, вони не завжди мають змогу підлаштуватись під них оперативно. І якщо від спеки захист, хоч і витратний, але можливий, то захист від граду потребує серйозних інвестицій. Так, він зазначив, що фермери у Німеччині та Швейцарії, які мають сучасні високі сільськогосподарські технології, не були готові до нинішніх екстимальних температур, які в цих регіонах сягають +40 градусів.

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