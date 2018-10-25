Спалах кору на Буковині - наслідки негоди в Україні - у ЄС буде свій представник з питань України - новини на ObozTV

Спалах кору на Буковині: у школі села Рукшин занедужали вагітна вчителька та майже 50 дітей. Восьмеро дітей зараз у лікарні у стані середньої тяжкості, кажуть медики. Решта лікуються вдома.

Майже 150 сіл та містечок з дев’яти областей України залишилися без світла через негоду. Надзвичайники кажуть, найбільше знеструмлено Вінниччину. Далі – Львівська та Тернопільська області. Також негода пройшлася Івано-Франківщиною, Луганщиною, Закарпаттям, Донеччиною та Волинню.

ЄС може створити посаду представника з питань Криму і Донбасу. Про це йдеться у проекті резолюції Європарламенту щодо ситуації в Азовському морі.

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