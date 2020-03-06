Союзна держава: експерт розповів, коли РФ та Білорусь об'єднаються

Російський правозахисник Марк Фейгін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував домовленості Путіна та Ердогана щодо припинення вогню у Ідлібі а також про створення Союзної держави Росією та Білоруссю.

"Позиція Москви відома. Вона багато разів публічно проголошувалася. Це форсування створення структур Союзної держави та створення поста президента Союзної держави. Передбачається, що ним має стати Володимир Путін", - заявив Фейгін.

Експерт не виключив можливості обговорення примусової мотивації щодо президента Білорусі, адже на його думку, Лукашенко пручається і не хоче цього об'єднання. Він пояснив, чому Путіну при бажанні буде легко здійснити військове захоплення Білорусі.

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