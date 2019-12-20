Соцмережі: як позбутися залежності

Психолог Марія Ракетська у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили та Влади Цуркан.

Вона розповіла про те, як можна позбутися залежності від соціальнгих мереж та смартфонів.

"Спілкування з іншими людьми є обов'язковим. Це вміння та бажання вкласти в себе гроші та піти до інших людей. Якщо я люблюакторську майстерність, то такій людині потрібно піти на курси акторськох майстерності, і там вона отримаватиме задоволення. Тобто важливоне просто прибрати з життя телефон, а замінити його чимось - піти на плавання, почати щось виробляти руками і т.д.", - зазначила психолог.

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