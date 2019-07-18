Вибори в Україні: Бекешкіна розповіла, що впливає на результат соціологічних досліджень

Соціолог, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна розповіла, чому різняться цифри політичних вподобань у різних дослідницьких компаній в останній день оприлюднення передвиборчих рейтингів.

Так, вона зазначила, що результати різних соціологічних компаній мають приблизно однакові показники, які відрізняються між собою незначним чином. Вона наголосила, що ця виборча компанія стала дуже незвичною і людям було важко визначитись. Проте, відсоток тих, хто, за її словами, ще не визначився зі своїм вибором, серйозно вплине на підсумковий результат. Іншим чинником, що може впливати на точність результатів опитувань, полягає в тому, що соціологічні дослідження тривають певний період, під час якого люди можуть зробити свій вибір.

Бекешкіна наголосила, що соціологи намагаються уникнути маніпуляцій та дати об'єктивну картину, бо розуміють, що оприлюднені дані можуть серйозним чином вплинути на вибір людей.

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