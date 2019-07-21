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Соціолог пояснив любов українських виборців до "гречки"

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Українські виборці готові голосувати "за гречку", оскільки не вірять в можливість змін зі зміною влади. Таку думку висловив доктор соціологічних наук Павло Кутуєв.

"Якщо це мажоритарний округ, то дуже часто грає роль здатність конкретного кандидата поліпшити життя людей тут і зараз. Зазвичай це зводиться до періоду виборчої кампанії. Була гречка під час цієї кампанії, чого тільки не роздавали – і медичні набори, і тонометри, і цукор з політичною символікою", – нагадав Кутуєв.

За його словами, "людей можна зрозуміти".

"Вони виходять із міркувань – ми вибираємо цих людей, байдуже які партійні кольори вони нам демонструють під час виборчих перегонів, вони потрапляють у владні кабінети, починають обслуговувати інтереси великого бізнесу, олігархів і своїх партійних босів, тому давайте отримувати від них тут і зараз, коли ми їм потрібні як виборці. Вони розуміють, що особливої перспективи не буде", – заявив доктор наук.

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